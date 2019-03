L' Autorev Spezia porta a dieci i punti di vantaggio sulla seconda

La Spezia - MAURINA STRESCINO – AUTOREV SPEZIA 1-3

Set: 25 – 17 / 15 – 25 / 17 – 25 / 27 – 29.



MAURINA STRESCINO IMPERIA: Belgrano, Burastero, Centelli, De Micheli, Di Muro, Enotarpi, Ferrari, Gabriel, Garibaldi, Giordano, Lupi, Piccione, Quaranta, Ferrigno e Vigorosi liberi. All. Ozenda.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 0, Cento 14, Gianardi 9, Buccelli 4, Tesconi 16, D’ Ambrosio 21, Pilli libero; n.e. Lazzarini, Leri, Petacchi, Magni, Cecchinelli. All. Damiani.

Arbitri: Giovanni Olivieri e Alessandro Castelluzzo.



Al Palasport d’Imperia l’Autorev La Spezia parte male, poi si mette in careggiata e infine s’aggiudica pure l’estenuante quarto set, finendo così col soggiogare pure quel Maurina Strescino il cui successo in casa del Santa Sabina Genova (nel turno prima) aveva reso un po’ inquietante. A proposito di Acli S. Sabina, tuttora secondo, i punti che lo separano dall’ Autorev Sp ora sono dieci.



Per la cronaca spezzine con la Battistini al palleggio e la Cento opposto, centrali la Gianardi e la Buccelli, di banda la Tesconi e la D’ Ambrosio; la Pilli libero. La Leri ancora con problemini muscolari, ma fuori pure la Petacchi e la Cecchinelli, dentro invece la Buccelli e la Pilli per cui coach Marco Damiani pare aver voluto “ruotare” un po’.

Per concludere questa la classifica che, dopo 20 giornate, le bianconere capeggiano in Serie C ligure femminile di pallavolo: Autorev punti 55, Acli Santa Sabina 45, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 44, Volare Arenzano 40, Admo Lavagna 39, Lunezia Volley 34, Tigullio Santa Margherita Ligure 32, Vgp Sestri Ponente 30, Grafiche Amadeo San Remo 29, Cffs Cogoleto 27, Albenga 20, Virtus Sestri P. 14, Maurina Strescino Im 10, Gabbiano Andora 1.