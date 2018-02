L' Autorev Spezia nel tempio della supercapolista

La Spezia - Missione impossibile quella che attende sabato 17/2 lo Spezia Volley Autorev a Capannori, palestra della Scuola media “C. Piaggia”, ore 21. Per la 16.a giornata del campionato nazionale di Serie B2 femminile, 3.a del girone di ritorno, attende le bianconere niente meno che la capolista (di gran lunga: le lucchesi stanno facendo praticamente un campionato a sé) Bionatura Nottolini. Come non bastasse, al “forfait” a lunga scadenza dell’opposto Giulia “Bomber” Del Nero si aggiunge l’ultima tegola costituita dai legamenti che terranno fuori il centrale Nicole Gianardi, per circa un mese.

Coach Marco Damiani dunque con gli effettivi contati e formazione in partenza, sabato a metà pomeriggio dai pressi dell’autostrada a Santo Stefano Magra, di conseguenza più che prevedibile; contro l’ Acli Stella Rimini nell’ultimo impegno in diagonale è stata schierata la Magni…mentre la D’Ambrosio ha affiancato la Bosio di banda, adesso Cento-Petacchi il tandem centrale obbligato e ovviamente capitan Battistini al palleggio, da libero dovrebbe giostrare la Vita. Per la cronaca arbitrano Emiliano Pasquini e Roberto Gianninò.