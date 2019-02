L'Autorev Sp strizza l'occhio alla fuga e recupera la Magni

La Spezia - Due note molto liete dallo scorso weekend per la capolista Spezia Volley Autorev, tanto per cambiare vittoriosa e per 3-0, stavolta ad Andora sul Gabbiano “fanalino di coda”: il successo solo al tie-break della vicecapoclassifica Acli S. Sabina incrementa il distacco delle spezzine che paiono avere una gran voglia di fuga, nel frattempo si rivede in partita quella Lorenza Magni che dalla fine della scorsa stagione sportiva andava al massimo in panchina, causa un infortunio alla spalla.

Per la cronaca questa volta la Battistini alzatore con la Leri in diagonale, centrali la Gianardi e la Petacchi con la Cecchinelli libero, all’ala la D’ Ambrosio e la Tesconi a un certo punto rilevata appunto dalla Magni che era al debutto in campionato. A proposito di quest’ultimo, ora un fine settimana di “stop” poiché domenica prossima 10/2 torna la Coppa Liguria che vede le bianconere impegnate tutto il giorno a Recco, avversarie Di Calizzano Carcare e Volare Arenzano e chi vince va alla “finalissima” (contro la vincente l’altro girone “semi-finale”).

Ecco infine gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile di pallavolo, era la 1.a giornata del girone di ritorno e più in generale la 14.a…Acli Santa Sabina-Albenga 3-2, Admo Lavagna-Virtus Sestri Ponente 3-0, Grafiche Amadeo San Remo-Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 1-3, Tigullio Santa Margherita Ligure-Maurina Strescino Imperia 3-1, Vgp Sestri P.-Lunezia Volley 3-0 e Volare Arenzano-Cffs Cogoleto 3-0.

Consegue questa classifica; Autorev La Spezia punti 38, Acli S. Sabina Genova Genova 36, Acqua Di Calizzano 33, Admo 32, Volare Volley 29, Tigullio S.M. 23, Cffs 20, Vgp Ge e Volley Lunezia 19, Amadeo S. Remo 16, Albenga 15, Virtus Sestri P. 8, Maurina Strescino Im 5, Gabbiano 1.



Il tabellino

GABBIANO ANDORA – AUTOREV SPEZIA 0 – 3

SET: 21-25 / 19-25 / 12-25.

GABBIANO ANDORA: Divizia, Leonardi, Klippl, Taricco, Gambini, Griseri, Siri, Paradiso, Vianello, Fabbri, Cortese libero; n.e. Mallamaci. All. De Andreis; vice Sarazzi

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 3, Leri 16, Gianardi 3, Petacchi 8, Tesconi 14, Magni2, D’ Ambrosio 9, Cecchinelli libero; n.e. Cento, Buccelli, Leverotti. All. Damiani; vice Ferraro.

ARBITRI: Diletta Pagliero e Valter Pagliero.