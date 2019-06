L'Atletica Spezia prepara la finale B, tecnici Fidal in visita al "Montagna"

La Spezia - Benché definite ancora solo provvisorie, sono state pubblicate sul sito ufficiale della Fidal le graduatorie dopo la seconda fase della parte regionale del CDS svoltasi in tutte le regioni sabato e domenica scorsa. Sembra certa l'ammissione alla finale B, che si svolgerà fra meno di due settimane proprio alla Spezia, dell'Atletica Spezia Duferco, per ore piazzata in 39esima posizione coi maschi e in 45esima con le femmine.

Un risultato di valore, specialmente considerando assenze di peso come la lunghista Brozzo e le mezzofondiste Ferdani e Domenichini, nonchè alcuni rendimenti un po' sottotono per piccoli infortuni di altri. Sicuramente soddisfacente il risultato per la società spezzina che si prepara a gareggiare sul proprio campo con l'incoraggiamento e il tifo di un numeroso pubblico locale.



Fervono intanto i preparativi per sistemare al meglio il Montagna in vista della prova della validità dell'organizzazione locale in vista della manifestazione del prossimo anno: i Campionati Assoluti. Con la visita del direttore tecnico della manifestazione delegato dalla Fidal Nazionale, il fiorentino Simone Petracchi, pochi giorni orsono. Lo stesso ha apprezzato la struttura e concordato col comitato organizzatore una serie di definizioni più che altro di destinazione di uffici, trovando l'impianto spezzino adeguato al genere di manifestazione. Durante le fasi iniziali della stessa, in una breve ma significativa cerimonia, la locale sezione dei Veterani dello Sport donerà all'Atletica Spezzina la bandiera nazionale che sarà esposta in ogni manifestazione.