L'Atalanta disposta al prestito di Cristiano Piccini per sei mesi

La Spezia - Ancora lo Spezia come trampolino per Cristiano Piccini? Fu così nel campionato di serie B 12/13, potrebbe esserlo anche in questo. Il fiorentino, reduce da un infortunio, stenta a trovare spazio con Gasperini all'Atalanta, che valuta un prestito fino a fine stagione per garantirgli quel minutaggio che gli manca più di ogni altra cosa. Lo Spezia cerca in effetti un terzino destro e così il discorso è già stato abbozzato secondo fonti bergamasche. Terzino di spinta che in effetti manca ad Italiano da quella parte, con Ferrer e Vignali decisamente più difensori.