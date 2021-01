L'Atalanta aspetta in semifinale la vincente di Napoli-Spezia

La Spezia - La vincente fra Napoli e Spezia, che si affronteranno domani sera al Maradona, troverà l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia che si disputerà il 3 e 10 febbraio. Gli orobici oggi hanno infatti eliminato la Lazio al termine di un match ricco di emozioni e conclusosi 3-2 per i ragazzi di Gasperini.

Passata in vantaggio con Djimsiti la Dea è stata raggiunta da Muriqi per la Lazio che ha poi raddoppiato con Acerbi. Malinovskyi ha ristabilito la parità, sempre nel primo tempo, mentre nella ripresa Miranchuk ha firmato definitivo vantaggio dei padroni di casa. Ininfluente il rigore parato da Reina a Zapata.

Nell'altra semifinale l'Inter attende la vincente di Juventus-Spal.