L'Ascoli si arrende per Mora: "Lo Spezia lo ha dichiarato incedibile"

La Spezia - "Mora? Credo che sia una trattativa completamente sfumata, ma non per una questione di ingaggio come da illazioni fatte. Eravamo totalmente d'accordo con il giocatore e con il procuratore, poi lo Spezia lo ha fatto giocare da capitano a Crotone ed è saltata la trattativa per un loro ripensamento, lo hanno dichiarato incedibile". Così il presidente Massimo Pulcinelli dell'Ascoli alza bandiera bianca. I bianconeri hanno provato ad offrire un contratto prolungato fino al 2022 (con lo Spezia scadenza nel 2021) al giocatore ma si sono scontrati con la decisione di Angelozzi di non privarsi di un calciatore tra i più importanti della rosa. Mora stesso non ha chiesto mai la cessione.