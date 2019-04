L'Ascoli punta lo Spezia: "Tre punti per la salvezza matematica"

La Spezia - Ci erano già riusciti due stagioni fa, l'Ascoli proverà anche quest'anno a trovare i punti per la permanenza in serie B al "Picco". E' l'obiettivo dichiarato dal presidente Giuliano Tosti al termine della bella vittoria contro il Pescara dello scorso turno: "Alla Spezia dobbiamo ottenere i punti per la matematica salvezza. Oggi si è vista la forza della squadra, del tecnico e dei preparatori, dal momento che l'Ascoli non ha mai avuto le gomme sgonfie finora. Sono contento per i ragazzi che hanno subito una pressione molto forte, ma negli ultimi dieci giorni ho visto una squadra veramente matura".