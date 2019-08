L'Arzachena riparte alla presenza di Volpi e Fiorani: "Facciamo sport per motivi sociali"

La Spezia - Sala consiliare di Arzachena gremita questa mattina per la presentazione del nuovo progetto targato Stichting Social Sport e presentato direttamente da Gabriele Volpi accompagnato da Giampiero Fiorani che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato dell'Arzachena Academy. Il patron dello Spezia ha subito riscosso applausi ricordando i trionfi ottenuti con la Pro Recco e sul nuovo club ha sottolineato: “Facciamo sport soprattutto per motivi sociali, vincere è importante ma lo è di più avere 400 ragazzini che si allenano e sono il futuro dello Spezia”. Annunciando poi il gemellaggio fra la società aquilotta e quella smeraldina Volpi ha aggiunto: “Il nostro sarà un sostegno unicamente finanziario e di passione”. Seduto accando a lui Fiorani ha evidenziato l'intento di voler rilanciare la squadra – finita in serie D – e creare un polo attrattivo per la comunità.



In apertura il sindaco Ragnedda ha parlato invece “Di un ragionamento a lunga gittata, basato su giovani e infrastrutture, per cercare di crescere anche dal punto di vista sociale. Loro sono qui per supportarci e il loro impegno sarà garantito dalla comunità che deve partecipare. Si dovrà creare – ha concluso – una sorta di cerniera fra squadra e comunità”.