L'Arzachena di Volpi attende l'annuncio dell'iscrizione in serie D

La Spezia - Ultimissimi a presentare la domanda di ammissione in sovrannumero in serie D. Ma con tutte le carte in regola per farcela. L'avventura dell'Arzachena Academycs targato Stichting Social Sport è in pratica già iniziata, si attende solo il via libera della Figc che ha ricevuto in mattinata la relazione della commissione competente. Attendono con la stessa speranza tre nobili decadute come Foggia, Palermo e Lucchese mentre per Cuneo, Matera e Siracusa la prospettiva è ricominciare da zero. “La commissione da noi incaricata sta valutando tutti i requisiti e mi sembra che non ci siano preoccupazioni e anomalie", ha detto ieri Gravina a margine del Consiglio federale.

Passaggio non scontato perché, per chiedere l'ammissione in sovrannumero e perdere di fatto solo una categoria dopo la mancata iscrizione alla serie C, serve un esborso cash di 350mila euro. Questo più un budget per il progetto tecnico, che nel caso dell'Arzachena è ancora da scrivere. A livello giovanile i galluresi avevano circa 300 ragazzi, si parla quindi di una realtà di un certo rilievo. In attesa anche l'amministrazione comunale con il sindaco Roberto Ragnedda, colui che ha trattato lo sbarco di Gabriele Volpi sull'isola.