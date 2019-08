L'Arzachena di Gabriele Volpi si iscriverà alla serie D

La Spezia - La partecipazione dell’Arzachena al prossimo campionato di Serie D pare ormai una formalità. Il Gruppo guidato da Gabriele Volpi ha costituito una nuova società, l’Arzachena Academy Costa Smeralda e ha provveduto all’iscrizione per l’anno 2019/2020, versando l’assegno richiesto di 300.000 euro dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il sindaco della cittadina gallurese Ragnedda dichiara: “Siamo particolarmente soddisfatti della proposta arrivata dalla Stichting Social Sport in risposta all’avviso pubblico. Il progetto, oltre a garantire l’iscrizione alla Lega Nazionale Dilettanti, mira a sostenere lo sviluppo del settore calcistico e sportivo con progetti multidisciplinari volti a diffondere la cultura dello sport in tutta la comunità. Inoltre, il gruppo ha espresso la volontà di investire nelle strutture sportive già esistenti, mirando ad una riqualificazione dello stadio Biagio Pirina e dell’area circostante.”



Il primo cittadino ha chiesto alla nuova società di curare particolarmente il settore giovanile che conta circa 300 ragazzi di tutte le età e ha ricevuto rassicurazioni vista anche l'esperienza maturata dalla proprietà alla Spezia, Recco e Abuja. La nuova società, composta anche da due imprenditori locali, ha espresso la volontà di creare una nuova classe dirigente per fare in modo che l’Arzachena Academy possa già da subito essere protagonista. Vari imprenditori locali hanno già manifestato la loro piena disponibilità ad essere parte integrante del progetto. Il sindaco insieme al Presidente della Società, Gabriele Volpi, convocheranno, per il 13 agosto, una conferenza stampa aperta per presentare il nuovo programma pluriennale dell’Arzachena Academy Costa Smeralda.