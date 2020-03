L'Arci Pianazze 2010 si allena... via Skype

La Spezia - Allenamenti sospesi causa coronavirus e conseguenti restrizioni? Nossignore. E non perché qualcuno se ne stia bellamente infischiando, ma perché c'è chi si ingegna per far sì che sia smart non solo il lavoro d'ufficio, ma anche lo sport. È il caso dell'Arci Pianazze annata 2010, formazione calcistica spezzina guidata da mister Matteo Bianchi, che ha pensato bene di organizzare sessioni di allenamento via Skype. “Facciamo allenamenti in videoconferenza da un'ora, un'ora e un quarto, tre pomeriggi a settimana – spiega Bianchi -. Abbiamo cominciato con una decina, ora siamo arrivati alla quasi totalità dei ventidue giovani calciatori della rosa. Cosa facciamo? Esercizi – i bambini usano palloni di spugna - e due chiacchiere, è anche un'occasione per restare in contatto, è bello ritrovarci e fare gruppo. Magari non saranno contentissimi i genitori quando vola un soprammobile, o quelli che abitano al piano di sotto, ma i bambini sono contenti ed è la cosa più importante”.



N.R.-C.A.