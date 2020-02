L'Accademia Arti Marziali al Trofeo Gino Bianchi di Genova

La Spezia - L’Accademia arti Marziali ha partecipato con 12 atleti ( malgrado alcune defezioni per influenza) al Trofeo Gino Bianchi. Nella gara di sabato 8 riservata ai ragazzi partecipa con 4 atleti tutti saliti sul podio. Nella categoria 34 kg 1° class Dario fabbri che incontra in finale Federico Vincenti compagno di palestra 2° class: Categoria 46 kg 1° class Tommaso Stagnari mentre la sorella Martina si classifica 3^ nella categoria 36kg.

Domenica 9 gara riservata agli agonisti più esperti: 8 ATLETI in gara SEI medaglie, in questa occasione le ragazze Eva Fabbri e Sara Roletti, sempre presenti sul podio sono rimaste senza medaglia hanno comunque combattuto bene.

Federico Sommovigo kg 60, 4 magnifici incontri vinti, 1° class, nella solita categoria Flavius Taca perde con Federico e si classifica 2°. Ottimo Giacomo Panella 1° class nella categoria 45 kg dove combatteva anche Matteo Tonarelli arrivato 3° alla sua prima gara agonista. Ottima gara quella di Lorenzo Lugli vince tre incontri e perde la finale per pochi punti, alla prima gara nella nuova classe Juniores. Buona anche la prestazione di Martino Sani nei 50 kg che perde la finale classificandosi al 2° posto. Due giornate intense di soddisfazioni per la maestra Sabrina Soliani.