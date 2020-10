L'ASL5 non manda il via libera, Matteo Ricci non gioca a Parma

La Spezia - Da una parte il protocollo sanitario della FIGC e dall'altra quello dell'ASL5. In mezzo ci rimane il calciatore e cittadino Matteo Ricci, che viene tenuto fuori dallo stadio di Parma per la partita di oggi pomeriggio dopo aver ricevuto regolare convocazione ieri. Il presupposto è la debole positività riscontrata al Covid qualche giorno dal regista aquilotto: un falso positivo, visto che al tampone del giorno successivo, e a quelli che sono seguiti, il numero 8 è sempre risultati negativo (e ovviamente privo di sintomi).

Oggi si attendeva che l'ASL5 Spezzino mandasse all'omologa azienda sanitaria di Parma il via libera per Ricci, ufficialmente negativo, ma questo via libera non è mai arrivato. Contatti tra le due realtà dovrebbero essere avvenuti, ma dalla Spezia non è stata spedita la documentazione necessaria. I motivi saranno magari da capire nei prossimi giorni. Fatto sta che lo Spezia Calcio si ritrova a dover rinunciare al calciatore a pochi minuti dalla sfida del Tardini.