L'AEK Atene rischia di far saltare il tavolo per Daniele Verde

La Spezia - Per lo Spezia è ritenuto fondamentale non impegnarsi in contratti lunghi e costosi. Filosofia da neopromossa, che predilige prestiti onerosi con diritto o obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A. L'AEK Atene però ha idee diverse in merito alla cessione di Daniele Verde e ora la trattativa per portarlo in aquilotto rischia di saltare. I greci avrebbero infatti chiesto una cessione a titolo definitivo per l'ala destra. Lo Spezia ragiona, avendo già abbandonato la pista che porta a Juan Iturbe che rimarrà in Messico.