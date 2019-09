Krapikas verso la panchina, ora tocca a Scuffet dare certezze

La Spezia - Poche certezze nel dopo gara contro il Trapani. Come ripartirà lo Spezia è tutto da scrivere, ma una cosa pare essere già scritta: non ci sarà Titas Krapikas in porta. Troppo gravi gli errori del ventenne lituano, che ha spianato la strada agli ospiti con quello stop e rilancio murato da Nzola a due passi dalla linea di porta. Da lì in poi le gambe tremavano e le mani erano molle, tanto che ad un certo punto il giovane ha rischiato di capitolare anche su un tiro da centrocampo di Taugourdeau non eccessivamente pericoloso.

Contro il Benevento ci si aspetta dunque che sia Simone Scuffet a indossare i guantoni. A 23 anni, l'occasione per ritrovare quella confidenza e quella spensieratezza che a inizio carriera ne avevano esalato le grandissime doti. Fino ad oggi per lui una sola presenza, nella sua Udine contro il Pordenone in una partita persa nonostante il sostanziale dominio sotto il profilo del gioco. Sabato si accomoderà sotto la Curva Ferrovia per la prima volta.