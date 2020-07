Ko col Pisa? Lo Spezia spera di fare lo stesso cammino post-Arena

La Spezia - Per ritrovare una sconfitta dello Spezia al "Picco" prima di quella patita lunedì sera per mano del Pisa bisogna ritornare al 2019 e precisamente ad ottobre quando un Benevento più pratico che bello riuscì a vincere 1-0 nel finale con la rete di Tello. E' ancora la squadra di D'Angelo a punire oltremisura i bianchi di Vincenzo Italiano un po' come successe nel rocambolesco 3-2 dell'andata quando lo Spezia tornò a casa con amarezza, consapevole di aver fatto meglio dell'avversario. A corroborare quella prestazione furono i risultati in serie che Terzi e compagni riuscirono ad inanellare da quel pomeriggio in poi: 14 risultati utili consecutivi proprio a partire dal 2-0 inflitto al Frosinone, contnuando con il pareggio di Cosenza, la vittoria sul Livorno per 2-0, il pari di Venezia e Chiavari, le vittorie casalinghe su Salernitana e Cremonese, il pari contro il Cittadella fino agli exploit di Crotone e Perugia, intramezzati dalla vittoria casalinga sul Pordenone. Spezia che non si è fermato nemmeno contro l'Ascoli, battuto 3-1 in Viale Fieschi, ha pareggiato 1-1 a Trapani, ultima gara utile prima dello stop di Benevento, contro la supercapolista. Sarebbe naturalmente da metterci la firma se anche il dopo Pisa somigliasse il più possibile a quello dell'andata.