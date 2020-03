Kick-boxing, vincono Matteo Guercio e Alex Cozzani

La Spezia - Grande soddisfazione in casa "Bozing-class La Spezia" per le due recenti vittorie degli atleti Matteo Guercio e Alexander Cozzani nella Kick-boxing, allenati dal Maestro Andrea Prassini, Direttore Tecnico del sodalizio giallo-nero. Gli atleti hanno infatti partecipato a "Dooms Day 2", la manifestazione di Sport da Combattimento ben organizzata dal Maestro Diego Calzolari e tenutasi a Milano presso la Palestra Muay Thai Spirit. Il ventitreenne Matteo Guercio cat. senior peso - 69 kg, ha vinto all'unanimità contro Mattia Cicchello del Team Fatmir in un match equilibrato che ha evidenziato buone doti tecniche per entrambi gli atleti, ma il maggior numero di colpi portati a segno, dovuti ad un'ottima strategia, ha fatto si che il verdetto desse ragione allo spezzino Matteo Guercio, che si è così aggiudicato tutte le riprese con giudizio unanime. Alex Cozzani, ventiduenne cat. senior anche lui - 69 kg combatte contro Stefano Roda della palestra Proforma. Dopo una brevissima fase di studio, Alex prende bene le distanze al suo avversario che sulla carta era anche favorito con molta più esperienza ed Alex, con le qualità tecniche che lo contraddistinguono, imposta un match in modo impeccabile con continue entrate ed uscite e tecniche precise al segno, che lo vedrà vincente in tutte le riprese anch'egli all'unanimità dei giudici. Per chi volesse praticare le discipline del ring ricordiamo che il Maestro Andrea Prassini insegna kick-boxing, pugilato, savate boxe francese e thai boxe ininterrottamente da 19 anni all'interno del Palasport G. Mariotti della Spezia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19:30 alle 21.00. Per maggiori informazioni tel. 328.5467479.