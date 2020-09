Kevin-Prince Boateng si unisce alla lista dei "big" proposti allo Spezia

La Spezia - Yaya Tourè, Pato e poi Kevin-Prince Boateng. C'è anche l'attaccante della Fiorentina tra i grandi nomi proposti a Mauro Meluso in questi giorni di frenetico calciomercato. Calciatori impensabili solo pochi mesi fa per lo Spezia, ma che oggi diventano quantomeno associabili ad una neopromossa in serie A. In particolare il nome del tedesco di origine ghanese sarebbe spuntato fuori durante i discorsi relativi ad Agudero e Saponara, che sono invece obiettivi più realistici. Boateng è dato in uscita dalla Viola con un solo anno di contratto ancora in essere ma anche un ingaggio superiore al milione di euro.