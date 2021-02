Kevin Agudelo centravanti, un esperimento destinato a ripetersi

La Spezia - Pioggia di complimenti e buoni voti per Kevin Agudelo, 22enne colombiano in cerca d'autore. Dal suo arrivo in Italia ha giocato centrale di centrocampo, mezzala, ala destra e infine attaccante centrale. Così lo ha visto Vincenzo Italiano contro il Sassuolo, trovando risposte che fanno ben sperare. Difficile da marcare e asfissiante nel pressing, si è dimostrato finalmente prezioso per il gioco collettivo oltre che minaccioso palla al piede. Contro il Milan sabato sera potrebbe essere di nuovo lui il titolare designato, lasciando a Galabinov un rientro graduale dopo la lunga assenza dai campi di gioco.