Karate, tornato i corsi della scuola San Domenico di Guzman. Il campione Berti cresce

La Spezia - Lo Shorin karate Uisp e Wtka della scuola San Domenico di Guzman guidato dal maestro Luigi Viani ha ripreso i corsi di karate in programma il martedì e giovedì dalle 16.30 in poi. E’ recente la convocazione azzurra di Daniele Berti classe 2002 per la specialità combattimento, al raduno della Nazionale World Traditional Karate Association svoltosi a Napoli il 16 settemnre in occasione della Fiera d’oltremare di Napoli, dal titolo “Napoli incontra il mondo”, dove si è svolto il raduno della Nazionale Wtka di karate e la cerimonia dell’investitura ufficiale degli atleti che rappresenteranno la Wtka karate ai prossimi Campionati Mondiali Unificati di Carrara e per le prossime trasferte all’estero. Grande soddisfazione anche da parte del presidente responsabile del karate spezzino Uisp Maestro Giuseppe Morelli, in quando Daniele Berti è parte integrante del Karate Uisp di La Spezia.