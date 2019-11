Karate, il Funakoshi ne manda tre alle finali nazionali

La Spezia - A Quiliano, in provincia di Savona, si sono recentemente svolte le qualificazioni regionali per decretare i finalisti che parteciperanno al Campionato Italiano Esordienti di Karate della FIJLKAM (l’unica Federazione Sportiva nazionale riconosciuta dal CONI per la disciplina del Karate). Il Funakoshi club di La Spezia, il blasonato sodalizio sportivo migliarinese, vi ha partecipato con sette giovani atleti. Nel combattimento maschile Davide Madeddu e Cristian Esposito nella categoria -40 kg, Christian Drago in quella fino ai 45.



Per le femmine Giulia Tarabusi nei 47 kg, Asia Giovanardi e Ambra Piccardi nei 53 kg, Alessandra Vauchelle nei 65 kg. Riservata agli atleti nati nell’anno 2006-2007, la finale nazionale si disputerà a metà novembre al Palazzetto dello Sport del Centro Olimpico FIJLKAM di Lido di Ostia (RM). Nelle classi maschili nulla da fare per gli atleti spezzini, mentre in quelle femminili, si sono qualificate nei 53 kg Asia Giovanardi e Ambra Piccardi (che hanno poi disputato la finale vinta da Asia), nei 47 kg Giulia Tarabusi. Buona la prova di Alessandra che ha sfiorato la qualificazione. Dopo i combattimenti di qualificazione, si sono svolti gli esami di graduazione per la cintura nera 1°, 2° e 3° Dan.



Una sessantina i candidati che si sono cimentati con le prove d’esame, di fronte alla Commissione regionale presieduta dal Vice Presidente FIJLKAM Liguria settore Karate Maestro Franco Quaglia, e composta dal Direttore Tecnico regionale Maestro Sauro Baldiotti, e dai Maestri Rodolfo Fersini, Massimo Fassio, Fiorenzo Zucconi, Bruno Da Boit e Roberto Ferrigno e coadiuvata dal Maestro Emiliano Marchi e dal Presidente di Giuria regionale Laura Neri. Candidati anche gli atleti del Funakoshi; Davide Amici per la cintura nera 1° dan e Michelle Bailo per quella a 2° dan. Al termine degli esami, durante i quali i candidati hanno dato dimostrazione delle loro abilità nelle varie prove di Kata(forma) e di Kumite(combattimento), la Commissione ha riscontrato un miglioramento del livello generale di preparazione degli esaminandi (pochissimi quelli che non hanno superato l’esame) ed ha segnalato le prove migliori.



Promozione meritata per Davide e Michelle la cui prova è stata, tra l’altro, menzionata dalla Commissione. In casa Funakoshi, i complimenti a tutti gli atleti per il traguardo raggiunto sia per la qualificazione che le promozioni, sono stati fatti dal neo Presidente protempore Franco Galleni e da tutto il direttivo.