Karate, Camilla Cavo convocata al 1° Olympic Training Camp Fijlkam

La Spezia - Il Centro Olimpico Fijlkam - Lido di Ostia Roma -Capitale Mondiale del Karate dal 17 al 23 gennaio. Ben 9 Nazionali straniere saranno ospiti, per uno scambio internazionale importante in avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà presente tutta la Direzione Tecnica Azzurra diretta dal DT Pierluigi Aschieri. Convocati gli atleti della prima squadra Nazionale Italiana al completo e invitati i migliori atleti d’Italia Under 21 tra cui Camilla Cavo del Karate Don Bosco, atleta di interesse nazionale, Argento alla Coppa Italia Under 21. Per Camilla saranno sette giorni intensi che le permetteranno di confrontarsi con molti tra gli atleti più forti al Mondo. Grande soddisfazione per la società Karate Don Bosco e per Il responsabile Tecnico Maestro Massimo Pelizza che commenta:-Un invito prestigioso che mette la nostra atleta sotto l’osservazione attenta della Commissione Tecnica Nazionale. L’invito a Camilla, arriva il giorno dopo la competizione Gran Prix di Toscana nelle categorie Under21 E Senior 50kg dove ha dato spettacolo vincendo l’ORO in entrambe le categorie:45 i punti di tecniche messe a segno, solo uno subito. Non ci sarà tempo però, per lei, di dormire sugli allori. Al rientro dall’ Olympic Training Camp Fijlkam, riprenderà subito la preparazione in palestra per altri importanti appuntamenti agonistici tra cui spiccano, per febbraio, le Qualificazioni al Campionato Italiano Assoluto e la Premier League Serie A di Salisburgo. Un “forza Camilla” da tutto lo staff Tecnico e Dirigenziale della società a questa forte e determinata atleta.