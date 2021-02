Juventus fermata dal Verona, il Bologna batte la Lazio

La Spezia - Un gol di Barak a meno di mezz'ora dalla fine ha inchiodato la Juventus sull'1-1 al Bentegodi di Verona dove i padroni di casa hanno messo spesso in difficoltà la squadra di Pirlo, prossima avversaria dello Spezia martedì sera. Oltre al gol del solito Ronaldo infatti i campioni d'Italia non sono riusciti a fare molto altro raccogliendo un solo punto per la testa della classifica dove oggi l'Inter – che ospita il Genoa – ha l'occasione per portarsi a più dieci. Nella giornata che si è aperta con il 2-2 fra aquilotti e Parma, netta la vittoria del Bologna sulla Lazio grazie alle reti di Mbaye e Sansone dopo il rigore fallito da Immobile. Oggi alle 12.30 si riparte con Sampdoria-Atalanta mentre nel pomeriggio si disputeranno anche Crotone-Cagliari, Udinese-Fiorentina e Napoli-Benevento. Chiusura in serata con Roma-Milan.