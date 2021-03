Juventus-Spezia sarà diretta da Sacchi di Macerata

La Spezia - Mentre Pirlo recupera Danilo, unico rientro sicuro dopo lo stop per squalifica al Bentegodi, la Juve si ritrovata nella tarda mattinata di ieri alla Continassa: scarico per chi ha giocato a Verona, esercitazioni tecniche e partitella per il resto del gruppo. Come lo Spezia anche i bianconeri torinesi proveranno questa mattina l'undici per domani sera. A proposito della sfida delle 20.45 l'Aia ha reso nota la designazione: sarà il maceratese Juan Luca Sacchi ad arbitrare con la coppia formata da Colarossi (sezione Roma 2) e Di Vuolo (sezione Castellammare di Stabia) come collaboratori di linea. Quarto uomo sarà Marchetti, mentre al Var toccherà a Fabbri che come Avar avrà Di Iorio.



E' un direttore di gara che porta bene agli aquilotti che con lui hanno perso soltanto una volta in nove precedenti. Peraltro è la sconfitta più dolce della storia aquilotta: lo 0-1 nella finale di ritorno dei play off che lanciò la squadra di Italiano in serie A. Negli altri incroci quattro vittorie e quattro pareggi: l'ultima in ordine di tempo è l'impresa del "Mapei Stadium" quando gli aquilotti riuscirono a battere il Sassuolo di De Zerbi per 2-1.