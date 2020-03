Juve Stabia smentisce caso coronavirus a casa Caserta: "Semplice influenza"

La Spezia - “In merito alle erronee e precipitose informazioni circolate in queste ore in relazione ad un possibile caso di contagio da Coronavirus per un familiare del nostro allenatore Fabio Caserta, S.S. Juve Stabia dichiara che si è trattato di una semplice influenza, come dimostrato anche dal tampone effettuato, che ha riportato esito negativo”. È quanto precisa in una nota il club campano che domani al Menti di Castellammare affronterà lo Spezia di Italiano a porte chiuse.



“Non risulta dunque – si legge ancora sul sito ufficiale - nessun caso di contagio relativo al mister, né tantomeno ai suoi congiunti. S.S. Juve Stabia aveva predisposto, già nei giorni scorsi, in forma preventiva, tutte le misure previste dal Ministero della Salute per scongiurare ogni pericolo di contagio sia per i propri tesserati che per i propri dipendenti”.