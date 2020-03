Juve Stabia contestata e falcidiata dalle squalifiche

La Spezia - "E’ evidente, allora, che il clima insopportabile che si è venuto a creare, che peraltro rischia di compromettere la serenità della nostra squadra del cuore, sia frutto di una strategia che ha ben altri fini". Non è un clima dei più sereni quello che lo Spezia troverà a casa della Juve Stabia domenica prossima. Lo stop ai tifosi per l'emergenza coronavirus allontana il rischio di una replica della contestazione che ha riguardato il presidente Andrea Langella, che ha risposto per le rime con una nota sul sito ufficiale del club. "La contestazione in sé appare oltremodo anomala, incomprensibile ed inaspettata perché rivolta ad un amministratore che, di fatto, non ha mai interferito nelle scelte societarie di carattere sportivo e che si è sempre dimostrato sensibile alle esigenze della tifoseria, manifestando, sin dal suo insediamento, un attaccamento “viscerale” ai colori giallo blè" è uno dei passaggi dello scritto.



Sul campo, il tecnico Caserta dovrà fare a meno di Mallamo, Addae, Tonucci e Germoni tutti fermati dal giudice sportivo. In campo invece Francesco Forte, ex di turno e grande trascinatore delle Vespe in questo campionato, che torna dalla squalifica come Luca Mora. A riposo forzato in serie B anche Marin (Pisa, due giornate), Belli (Pisa), Riccardi (Venezia), Arini (Cremonese), Brosco (Ascoli), Burrai (Pordenone), Diaw (Cittadella), Claiton (Cremonese), Drudi (Pescara), Letizia (Benevento), Palmiero (Pescara) e Siega (Pisa).