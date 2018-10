Juande gioisce dall'Australia: "A Livorno sempre come in casa"

Tra i primi a complimentrsi per la vittoria di ieri c'è lo spagnolo, oggi calciatore a Perth.

La Spezia - Uno dei primissimi a commentare la vittoria di Livorno, lui che lo Spezia quarto in classifica lo aveva visto da protagonista durante l'epoca Bjelica. Arrivano puntuali i complimenti di Juande, centrocampista andaluso finito a giocare in Oceania dopo quattro stagioni da calciatore aquilotto. "A Livorno sembra sempre che si gioca in casa!", scrive attraverso Instagram sul profilo dello Spezia poco dopo il fischio finale. Complimenti graditi per i suoi ex compagni e i suoi tifosi, tali ancora oggi.