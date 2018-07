Juande giocherà in Australia, due anni nella capitale Perth

Il centrocampista presentato oggi: "Non è stata una scelta difficile".

La Spezia - "Che sia un campionato più fisico come la serie B italiana o più tecnico come la Segunda in Spagna, mi adatterò". E' la promessa di Juande, nuovo giocatore del Perth Glory FC, club australiano con cui ha firmato un contratto biennale. L'andaluso dunque cerca una nuova avventura dall'altro capo del mondo dopo i suoi anni spezzini. "Ho parlato con tanti spagnoli che sono venuti a giocare in A-League e mi hanno parlato molto bene dell'atmosfera che si respira, non è stata una scelta difficile da fare".