Juan Luca Sacchi dirige Spezia-Cremonese. Precedenti positivi

La Spezia - Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere la sfida del "Picco" tra le Aquile di Vincenzo Italiano e la Cremonese di mister Rastelli. L'incontro, in programma martedì 11 febbraio alle 21, e valido per il recupero del 17° turno del campionato di serie B, vedrà come assistenti Andrea Tardino della sezione di Milano e Domenico Palermo della sezione di Bari; quarto ufficiale sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze.



A dicembre ha diretto lo Spezia in occasione del vittorioso derby interno col Livorno (2-0, vedi foto), mentre ad inizio campionato ha fischiato lo 0-3 aquilotto nella prima giornata, a Cittadella. Nel complesso il fischietto marchigiano ha già diretto gli aquilotti in sei occasioni con un bilancio positivo per le maglie bianche: due vittorie e quattro pareggi.