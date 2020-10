Jeroen Zoet twitta in italiano: "Felice della vittoria, torno presto..."

La Spezia - Il rosso a Terzi, ma soprattutto l'infortunio di Jeroen Zoet sono le uniche note negative della serata di Udine. Il portiere olandese, una sicurezza per i compagni fino alla sostituzione forzata, dovrà svolgere esami medici per capire l'entità dell'infortunio alla gamba destra. Una distrazione, o peggio uno stiramento, è quanto i gesti che il 29enne mimava ai sanitari in campo lasciano presupporre. "Sono molto felice per questa prima vittoria in Serie A! Spero di poter tornare al più presto in campo per lottare con i miei compagni! Forza Aquile!", twittava in ogni caso subito dopo la vittoria per 0-2 degli aquilotti.