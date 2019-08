Javorcic: “Valori imparagonabili, arrabbiato solo per il quinto gol”

La Spezia - “Si è vista tutta la differenza tra noi e lo Spezia, anche se secondo me la squadra ha fatto quello che gli ho chiesto. Sono usciti errori evitabili, l’unica cosa che mi ha fatto arrabbiare è stato l’ultimo gol sul resto ci passo sopra e ci lavoreremo. Bisogna essere onesti e reali: la differenza anche dei calciatori è netta e reale. Tanti ragazzi mi sono piaciuti anche nelle difficoltà, abbiamo qualche giocatore d’esperienza e giovani che devono crescere. Nel nostro campionato possono recitare un ruolo da protagonista. Qualcuno di loro deve lavorare per essere pronto.”



I primi due gol presi a difesa schierata? Cosa rimane nella personalità della squadra? “Rimane tantissimo, questa partita ci servirà molto. Dobbiamo inserire dei giocatori nel nostro contesto. La partita in se ci può dare tanto. Ci può fare capire dove sono i nostri punti di forza e le nostre mancanze. Anche se il risultato non ti offre questi spunti positivi io ho visto cose che mi sono piaciute. Non mi è piaciuto l’atteggiamento nell’azione del quinto gol subito. È concettualmente che non lo accetto. La differenza in campo è stata comunque netta.”



Guido Lorenzelli