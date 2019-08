Italiano vuole uno Spezia coraggioso e sfrontato

La Spezia - Roberto De Zerbi chiede rinforzi al suo presidente a meno di due settimane scarsa dalla dead line del mercato estivo. Il Sassuolo che incontra lo Spezia non è esattamente quello che aveva in mente il talentuoso allenatore, ecco perché ci si aspetta un'accelerata per chiudere il calciomercato in entrata ed iniziare nel migliore dei modi il campionato. Ma intanto si gioca: il test con lo Spezia aiuterà una volta di più Berardi e compagni a capire automatismi e magagne con la possibilità di correggere il tiro prima che la lunghissima parentesi della campagna trasferimenti si chiuda ufficialmente. Questa sera alle 20.45 i padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Rogerio sulle fasce laterali mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Obiang a costruire le trame di gioco con Locatelli e Traorè mezze ali con licenzia di inserimenti, mentre in attacco tocca al tamutissimo tridente composto da Berardi, Caputo e Boga. Italiano dal canto suo dovrebbe mandare in campo i suoi con un 4-3-3 sulla falsariga dell'undici che ha avuto ragione senza problemi della Pro Patria: come una settimana fa dunque ecco il lituano Krapiskas in porta, con pacchetto difensivo composto da Vignali e Ramos sulle corsie laterali mentre nel mezzo agiranno come sempre capitan Terzi e Capradossi. A centrocampo Matteo Ricci in cabina di regia con Bartolomei e Mora in mediana e Federico Ricci, Gudjohnsen e Gyasi di punta. Arbitra il palermitano Abisso, la vincente del confronto giocherà contro una tra Perugia e Brescia.



Proprio Domenico Berardi è uno dei quattro giocatori che hanno segnato più gol in coppa Italia con la maglia del

Sassuolo: 3 per la precisione, come Floro Flores, Salvetti e Sansone. Berardi proverà già da stasera ad impossessarsi del record tutto per se. Il Sassuolo – in casa, in match di coppa Italia – arriva da 4 vittorie di fila, con ultima squadra che ha fatto punti al “Mapei Stadium” il Cesena, vittorioso 2-1 il 18 gennaio 2017. Ad un passo la striscia record neroverde di vittorie interne consecutive in coppa – 5 – messa insieme nelle prime 5 gare della storia, tra il 2008 ed il 2011. Lo Spezia non gioca una trasferta di coppa Italia da due anni: l’ultima fu proprio in casa del Sassuolo, avversario di stasera, il 12 agosto 2017, con successo dei neroverdi emiliani per 2-0. Sempre a proposito dello Spezia c'è da dire che il 5-0 inflitto alla Pro Patria dai ragazzi di Vincenzo Italiano è stato il più netto della storia del sodalizio ligure nella coppa nazionale. Il precedente successo più ampio, 4-0 al “Picco” sulla Fiumana, risaliva addirittura al 12 ottobre 1941, prima della Guerra.