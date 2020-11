Italiano vola a Cagliari con 24 giocatori

La Spezia - Domani alle 18 lo Spezia di Vincenzo Italiano tornerà in campo per affrontare il Cagliari nel 9° turno della Serie A Tim 2020/2021.

Per l'occasione, il tecnico aquilotto potrà nuovamente contare sul rientrante Salva Ferrer, ma dovrà rinunciare a Pobega, Mattiello e Mora.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 69.VIGNALI



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 15.MASTINU, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 27.DEIOLA



ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI