Italiano, un altro siciliano per far divertire il Picco

La Spezia - "Difficile che resti". Vincenzo Italiano gela Trapani poche ore dopo la splendida vittoria nei playoff della serie C. Il tecnico che ha fatto il miracolo dice addio ai granata e prenota un biglietto per la Spezia con l'idea di rimanerci. Con Guido Angelozzi ha già gettato le basi per un accordo biennale, di fatto si riavvicinerebbe a casa visto che è residente in Veneto ormai da diversi anni. Eppure è a tutti gli effetti un altro siciliano - la famiglia è originaria di Ribera nell'Agrigentino - colui che dovrà prendere in mano il gruppo che fu di Pasquale Marino. Con la stessa missione: far divertire i tifosi e puntare a migliorare il settimo posto (sul campo) della scorsa stagione.

Tecnico emergente, a 41 anni è reduce dal suo primo campionato su una panchina professionistica. Carriera da regista di centrocampo tra serie A e serie B, terminata anche a causa di una squalifica per "condotta antisportiva", esordisce come secondo di Dal Canto a Veneza nel 2014, poche giornate prima dell'esonero e dell'arrivo di Michele Serena. Diplomato Uefa A a Coverciano l'anno dopo, ha allenato Vigontina e Arzignano nei Dilettati prima della chiamata al Trapani. Partito per salvarsi, con una formazione fatta di tante reclute e qualche vecchio marinaio di serie C, è partito subito alla grande portando la squadra in testa al girone C per lunghi tratti. Il secondo posto finale è stato esaltato dalla vittoria agli spareggi contro il quotatissimo Piacenza del centenario. "Il segreto è essere rimasti sempre umili", ha detto a caldo dopo il successo.



Il segreto è anche un calcio offensivo fatto di possesso palla non fine a sé stesso, di un incessante lavoro sulle fasce, di velocità nel far girare il pallone e della convinzione di non aspettare mai l'avversario. Il modulo è il 4-3-3, quello visto a Trapani è un gioco poco pragmatico: c'è una filosofia buona per ogni stagione e quella si segue chiunque sia l'avversario. Se tutto questo ricorda moltissimo le idee di Pasquale Marino, non c'è nulla di casuale. La volontà del direttore generale era proprio di andare in continuità. La rosa dello Spezia poi è già stata plasmata da Angelozzi per questo tipo di gioco un anno fa, ci sono alcune aggiunte da fare ma l'ossatura è quella.

Basta provare a fare il gioco delle coppie tra lo Spezia di Marino e il Trapani di Italiano: la regia di Matteo Ricci è quella di Marco Toscano, gli uno contro uno di Francesco Golfo sono quelli di Soufiane Bidaoui, gli inserimenti di Francesco Corapi fanno il paio con quelli di Marco Mora, i movimenti di M'Bala Nzola in Andrej Galabinov e così via. Volendo la capacità di giocare il pallone in difesa di Anthony Taugourdeau è quella di Claudio Terzi, ma qui toccherà all'allenatore esprimersi. Al fianco di Italiano lavora il secondo Daniel Niccolini, fiorentino doc e anch'egli ex calciatore nel Padova, che lo seguirà alla Spezia. E magari a novembre potrebbe anche accompagnarlo a ritirare la Panchina d'Argento.