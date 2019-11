Italiano torna dopo la parentesi a Coverciano, il Pisa saluta l'ex Carlos Dunga

La Spezia - Mentre i tifosi spezzini si avviano ad incenerire la dotazioni di biglietti concessa, con tanto di plus per ora fissato a quota 700 tagliandi, Pisa e Spezia continuano a lavorare nei rispettivi centri sportivi. Lo Spezia ha ritrovato il sintetico del "Ferdeghini", complice il maltempo che negli ultimi giorni ha bersagliato la Liguria ed in particolare la provincia spezzina. Mister Italiano tornerà ad allenare il gruppo nel pomeriggio odierno, dopo la due giorni a Coverciano: ieri il gruppo ha dato vita ad una serie di partitelle a tema su porzione di campo, disputate ad altissima intensità, come sempre richiesto dallo staff tecnico aquilotto. Piscina invece per Marchizza, Mora e Galabinov, lavoro dedicato per Ramos.



Sul fronte Pisa, i nerazzurri si sono lasciati alle spalle una doppia seduta e torneranno in campo oggi e domani pomeriggio a San Piero a Grado. Venerdì pomeriggio, invece, consueta rifinitura pregara sul prato dell’Arena. Ma ieri è stata soprattutto la giornata di Carlos Dunga, che, per il ventennale dalla scomparsa dell'ex presidente pisano Anconetano, ha partecipato alla serata di lunedì per poi fare un passo al campo di allenamenti a salutare la squadra. L’ex centrocampista Campione del Mondo con la Nazionale brasiliana ad Usa 94 ha incontrato anche il presidente Giuseppe Corrado.