Italiano teme il Cosenza: “Ci vorrà il miglior Spezia”

La Spezia - “Abbiamo riscattato quei dieci minuti di Pisa, ma sono contento soprattutto per l'atteggiamento della squadra. Dovevamo mettere quel furore che a volte ci manca. Siamo andati in gol due volte vincendo prima dei duelli in fase di non possesso. Se ci mettiamo questo, allora siamo sulla strada giusta. L’avevamo preparata bene, abbiamo sfruttato al massimo la sosta”. Tutto il contrario del poco tempo che Vincenzo Italiano ha avuto per spiegare ai suoi cosa sia il Cosenza in casa. Il tecnico dello Spezia avverte sulla difficoltà del prossimo avversario. Servirà tutto l’entusiasmo derivato dalla bella vittoria nel posticipo della scorsa giornata.



L’abbiamo vista strattonare Maggiore energicamente dopo il gol che ha chiuso la partita di domenica.

“Era riferito a tutta la squadra, in quel momento è stato lui a recuperare quel pallone e a mettere dentro delle caratteristiche che servono a vincere delle partite. Non è solo la qualità che serve, devi anche recuperare un pallone sporco le fare una lettura in anticipo. Lì c’è stato tutto questo. Spesso invece non le abbiamo fatte. Normale per me essere felice in quel frangente, perché io ho sempre saputo che ce lo abbiamo nelle corde. Giulio sta crescendo, sta facendo prestazioni da calciatore di grande livello e adesso ha messo lo zampino in entrambi i gol contro il Frosinone. Mi auguro che si confermi su questo standard”.



Squadra che vince non si cambia?

“A me piace coinvolgere tutti, anche nelle sedute settimanali ruoto molto le casacche. Cerco di far capire a tutti che la chance arriva prima o poi e tutti devono sapere cosa fare. Rispetto a Pisa, in cui si è fatta una signora partita nonostante il finale, c’erano cinque titolari diversi. Questo significa che il lavoro sta pagando, tutti sono pronti a dare il proprio contributo. Poi ci sono i subentrati come Terzi, Vignali e Acampora che hanno dato un grande contributo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara, ho l’imbarazzo della scelta. Qualche dubbio ce l’ho. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare, mi auguro di azzeccare ancora una volta gli undici e i tre sostituti”.



Contro il Frosinone abbiamo dovuto lottare sugli esterni, lì dove il Cosenzaè particolarmente attrezzato.

“Normale concedere qualche cross contro un 3-5-2 come quello del Frosinone. Se stai in tanti davanti, poi quando perdi palla puoi mancare nel non possesso. Ogni sistema ha le sue insidie, il Cosenza fa il 4-3-3 con ali veloci e scaltre negli ultimi venti metri. In casa è una squadra che gioca con qualità, che ci mette intensità. Per noi è una gara davvero difficile. Un esame che, se superato, significherebbe che siamo sulla strada giusta. Contro il Chievo e la Cremonese hanno fatto bene. Dovremo avere un’attenzione superiore rispetto ad altre gare, ma ci teniamo a venirne fuori bene e continuare nella crescita”.



Braglia ha detto che lo Spezia è da temere soprattutto in trasferta.

“Le ultime lontane dal Picco abbiamo potuto affrontare avversari che non erano attendisti. Quando riconquistiamo palla ci proponiamo con fluidità ultimamente. Credo che avremmo potuto raccogliere più punti contro Empoli e Pisa. Ma domani ci vorrà un grande Spezia per controbattere la rabbia della sconfitta che il Cosenza ha trovato dopo il doppio vantaggio ad Ascoli. Dobbiamo essere pronti a tutto”.



Mastinu, Erlic e Acampora hanno trovato tutti insieme la serata che sognavano da tempo.

“Veramente una bella sorpresa vederli così in partita ufficiale. Ma vederli ogni settimana ero sicuro che avrebbero fatto una prestazione importante. Beppe, l’ho sempre detto, sorride sempre e ha una carica importante. A Pisa era entrato bene ed è stato giusto dargli fiducia. Gennaro per me è una mezzala con caratteristiche che possono fare la differenza, a partita in corso è un valore aggiunto in questo momento in cui non è in condizione. Ha strappo, ha tiro e ha il senso dell’aiuto al compagno. Martin si è sempre allenato bene, era fermo da tempo ma ha spunto forte. Gli ho sempre detto di non mollare, è stato bravo”.



Mastinu mezzala necessita della fisicità di Bartolomei in mezzo?

“Nel momento in cui si inizia capire che si devono fare entrambe le fasi con la stessa attenzione per me il centrocampo può avere qualsiasi caratteristiche. Mastinu quando abbiamo la palla può cercare lo spazio tra le linee, ma quando la perdiamo deve rincorrere e lavorare negli ultimi sedici metri con il suo avversario. Io penso che la mezzala come la interpretiamo noi la può fare. Poi farò sempre scelte in base all’avversario, ma penso che Beppe sia contento di stare in quella zona di campo e lo vedo applicato”.



Ferrer, Erlic, Ramos, Acampora... la lista dei ragazzi che sono cresciuti si allunga

“In particolare non cito nessuno, ma la crescita di tutti questi, insieme agli altri, è evidente. Soprattutto penso sia scattato qualcosa nella testa. Ci alleniamo con uno spirito diverso. Poi si può perdere o vincere, ma quando intraprendi un percorso in cui anche le sconfitte ti fanno crescere, sai che reagirai dopo ogni prestazione. Noi in questo momento lo stiamo facendo. Se crescono così tanti ragazzi, significa che cresciamo di collettivo”.



Quando sentiva gli altri allenatori dire che lo Spezia giocava bene e raccoglieva poco, che effetto le faceva?

“Il morale non me lo risollevava. Il morale me lo risollevano solo i risultati. Ora anche i ragazzi iniziano a pensarla come il suo allenatore. Eravamo e siamo consapevoli di poter fare qualcosa di discreto durante le gare. Sappiamo che abbiamo raccolto meno di quanto proposto, ma questo significa che c’è qualcosa che non va. I dati dicono che siamo stati noi ad essere in difetto. Tutte le situazioni che ci hanno portato beneficio sono cose che proviamo e riproviamo. Sono convinto che se qualche risultato continua ad arrivare, se la buona sorte si ricorda di noi... Vedo grande senso di appartenenza: quando vai in scivolata, quando non ci stai a perdere il pallone allora significa che hai un atteggiamento diverso”.



