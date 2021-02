Italiano sulla Juventus: “Stanno dominando da anni, poco da dire..”

Verso la sfida alla Vecchia Signora: "Andremo lì per cercare di fare quello che proveremo in allenamento e metterli in difficoltà. Non c’è molto altro da fare”.

La Spezia - “Per lo Spezia sono tutte partite proibitive. Oggi il Parma aveva a disposizione giocatori di grandissimo livello, era una partita difficilissima. Vi lascio immaginare cosa significhi per noi andare a giocare a Torino contro la Juventus. E’ la squadra che sta dominando il calcio italiano da tanti anni. Andremo lì per cercare di fare quello che proveremo in allenamento e metterli in difficoltà. Non c’è molto altro da fare”. Così Vincenzo Italiano in merito alla difficile trasferta di martedì allo Juventus Stadium.