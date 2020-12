Italiano sul mercato: “Siamo tanti, poi se c’è qualche occasione...”

La Spezia - “Il Genoa ha ottenuto il massimo con poco. Questo mi dispiace moltissimo perché creiamo tanto e concediamo poco. Non dobbiamo perdere l’entusiasmo proprio ora, perché rischiamo di fare male anche in futuro. L’involuzione è solo nei risultati perché anche oggi abbiamo dominato la gara. Manca la capacità in certi momenti di opporsi alla malizia degli avversari. Se la base è questa, bisogna aggiungere dell’altro”. Vincenzo Italiano non si butta giù dopo la sconfitta contro il Genoa in casa che avvicina la zona retrocessione. “Il percorso rimane positivo”, dice ai microfoni della Rai.

Sul rigore. “Io avevo capito che una volta che un arbitro prende una decisione a due metri dall’episodio poi non torna indietro. Forse ho capito male”. Infine sul mercato. “In questo momento, devo dire la verità, stiamo lavorando con una rosa ampia e dobbiamo cercare di renderla funzionale. Chiaro che se capita qualche situazione saremo vigili. Se si può migliorare una squadra in modo che possa soffrire meno, lo faremo. Ma per ora non ne abbiamo ancora discusso, lo faremo presto”.