La Spezia - Saponara è in arrivo e Vincenzo Italiano non vede l’ora di poterlo allenare. “Abbiamo tanti esordienti, tanti giovani. Se dovesse arrivare un giocatore con l’esperienza e la qualità di Saponara, ovviamente in questa squadra darà una grossa mano. A noi manca questo oggi. Tra partite ravvicinate e l’esperienza che faremo in corsa, miglioreremo anche da questo punto di vista”. Per il fantasista si prospetta un ruolo di primo piano