La Spezia - “Abbiamo recuperato Nzola, abbiamo recuperato Galabinov, abbiamo recuperato Piccoli. I ragazzi lo sanno che ci sarà sempre spazio per tutti, ma devono farsi trovare pronti. Chiaramente sapete quanto Nzola sia importante per noi. E’ entrato bene, ha dato una scossa alla partita anche lui”. Così Vincenzo Italiano in merito all’abbondanza in campionato. A Torino potrebbe toccare al capocannoniere francese.