Italiano su Gudj: "Era previsto entrasse, sta lavorando sodo"

La Spezia - "E' un ragazzo che ho visto sempre allenarsi forte, nonostante in ritiro non si sia presentato nelle migliori condizioni, ma ha saputo lavorare e farsi trovare pronto al momento giusto, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria odierna ed è quindi giusto che tutti siano andati da lui ad esultare". Così Vincenzo Italiano su Gudjohnsen, che oggi ha cambiato la partita. "Al momento dell'entrata in campo, gli ho chiesto di dare qualcosa in più, ma questo è un discorso che ho fatto a tutti i ragazzi, perchè quando sei ultimo in classifica ti devi aggrappare anche al senso di appartenenza. Entrato in seguito alla botta subita da Gyasi? Il suo ingresso in campo era previsto, l'ho semplicemente anticipato e ripeto, sono felicissimo per il suo gol".