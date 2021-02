Italiano su Galabinov: "Tornerà decisivo come a inizio stagione"

La Spezia - "Il fatto di avere doppioni in ogni zona del campo aiuta ad andare più forte, a stimolare intensità ed essere più precisi. Questo aspetto ci aiuterà a crescere e alzare il livello. La qualità paga sempre per ottenere punti anche in sfide in cui ti danno per spacciato. Il lavoro settimanale può portarci soddisfazione". Così Italiano in merito alla rosa extralarge con cui lavorerà fino a fine stagione. Il peso dell'attacco è tutto su Galabinov. “Deve crescere di condizione, con la sua stazza ha bisogno di tempo per entrare in condizione. Ad inizio stagione è stato il nostro trascinatore, ha fatto gol importanti e lo vogliamo di nuovo così. Sa quello che pensa l'allenatore e quello che pensano i compagni di lui. Deve solo pensare a lavorare e tornerà decisivo”.