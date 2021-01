Italiano su Agoume: "Ha tranquillità da veterano ma deve iniziare a giocare da leader"

La Spezia - Dopo un avvio con più ombre che luci e pochi minuti sul campo, il giovane Agoume complice l'assenza di Matteo Ricci ha messo in fila tre partite consecutive da titolare mostrando soprattutto sprazzi del talento che lo aveva preceduto al suo arrivo dall'Inter. “Quando si inizia un nuovo percorso le difficoltà ci possono stare per tutti – ha sottolineato oggi mister Italiano – ci sono nuove idee da sviluppare, cambiano l'ambiente e l'allenatore. Lucio è un ragazzo giovane, di prospettiva e di qualità importanti. Fin qui ha espresso grande tranquillità, quasi da veterano nonostante la giovane età, ma deve migliorare, crescere ed essere più dinamico. Deve iniziare a giocare da leader, però ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di altissimo livello e mi auguro che non si accontenti di queste belle prestazioni. Spero – ha concluso – che confermi quanto ha fatto di buono in questo ultimo periodo”.