Italiano spinge Maggiore: “Mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte”

La Spezia - “Sono stato contentissimo di vedere Giulio così voglioso di dare una mano alla squadra quando è stato chiamato in causa contro il Crotone. Penso sia stata la sua migliore prestazione dell’anno. Ha caratteristiche offensive, gli piace accompagnare l’azione e attaccare la porta. Sono qualità da sfruttare, gli ho fatto i complimenti per come è entrato”. Giulio Maggiore potrebbe essere una delle novità nell’undici iniziale di Udine. Vincenzo Italiano lo tiene in grande considerazione e lo accoglie dopo la prima chiamata nell’under 21 azzurra. “In nazionale ho visto un esordio fatto bene, questo deve dargli grande spinta morale. Gioca nella squadra della sua città, questo deve spingerlo a dare il triplo dell’impegno rispetto a chi arriva da fuori. Sta cercando di mettermi in grossa difficoltà con le scelte, è un 98 e ha grande prospettiva”.



A.BO.