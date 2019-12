Italiano si morde la lingua: "Squadra che sa soffrire..."

La Spezia - "Se avessimo perso, in questo momento l'umore sarebbe nero". Si va subito lì, sulla seconda assurda espulsione in due partite rimediata dallo Spezia. Stavolta tocca a Erlic finire sotto la doccia per aver allungato una mano in un'azione che non poteva avere nessuno sviluppo. Vincenzo Italiano continua a scegliere il tono basso. "Dopo Venezia dicevo ai ragazzi che si deve stare più attenti nell'evitare di prendere cartellini gialli quando si può invece giocare pulito. Oggi prendere un rosso con la palla in mano al nostro portiere, senza che nessun giocatore dell'Entella possa intervenire, ci ha complicato una partita in cui tenevamo il campo in maniera fantastica nonostante la giovane età della rosa. Ci siamo dovuti snaturare, non siamo riusciti a fare gol ma ci confermiamo una squadra che sa soffrire, che non concede neanche una mezza palla gol". Con l'arbitro Abbattista nessun scambio di opinioni a fine partita. "Nessuna spiegazione perché non andiamo a discutere le decisioni".



Il tecnico dello Spezia si concentra sui tanti giovani che anche oggi erano in campo. "Avevamo tanti 98, un 2000 all'esordio in campo... hanno fatto una grande prova e gli faccio i complimenti. Reinhart stava per esordire a Venezia ma 30 secondi prima c'era stata l'espulsione di Maggiore e ho dovuto cambiare in corsa. Oggi ho scelto la sua freschezza e il suo dinamismo: lui è sveglio, scaltro, ha qualità e carattere argentino". La delusione è ancora una volta l'olandese Burgzorg, un oggetto misterioso dal suo arrivo in Italia. "Giocare poco non aiuta, ma anch'io ho fatto il calciatore e ho sofferto la panchina e le decisioni di allenatori che non mi prendevano in considerazione. Io durante la settimana stimolo tutti, lavoro con il blocco squadra e come allenatore pretendo qualcosa in più. Non lo dico con fare accusatorio nei suoi confronti, ma è chiaro che quando hai l'occasione la devi sfruttare al meglio. Delano ha qualità che oggi non sono ancora venute fuori. Speriamo che questa partita gli dia comunque slancio".



Sulla via del pieno recupero il numero 10 della squadra. "Federico Ricci si è comportato discretamente. Mi aspetto qualcosa di più su quella palla nel secondo tempo dal limite. Quando vedo questi ragazzi difendere come veterani navigati è una grande soddisfazione. Ora vorrei riuscire a segnare di più perché lo richiede il campionato e la classifica. Cosa penso di Gyasi lo sapete. Può sbagliare un gol o un passaggio, ma quando entra a partita in corsa si merita sempre i complimenti per il correre e l'aiutare. Averlo in campo in questo momento è buono". Tra tre giorni di nuovo in campo contro la Salernitana. "Ragusa lo abbiamo perso per un problemino di natura famigliare. Tutto rientrato, ma non era al cento per cento mentalmente e quindi stasera non l'ho convocato. Ritroviamo lui, Acampora e Maggiore ma perdiamo Erlica. Prepariamoci al meglio per chiudere l'anno".