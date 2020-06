Italiano si gioca l’all-in. Gyasi infinito, Nzola è ancora indietro

La Spezia - Scuffet 6 - Due volte su Vido, da vicino e da lontano, chiude il palo destro. Gioca alla grande di piede, poi però guarda la parabola di Gucher volare sul secondo palo come un girone fa.



Vignali 6,5 - Parte da un suo anticipo il gol del vantaggio, è tornato sicuro di sé e in grande forma dal lockdown. Si spreme fino all’ultimo (dal 34’st Ferrer SV )



Erlic 6,5 - 35 secondi ed è già ammonito, ma poi è bravo a non eccedere e a chiudere senza squalifiche. Che in questo momento sarebbero davvero un problema serio.



Capradossi 6,5 - Partita perfetta finché non si perde Marconi sul calcio d’angolo che risulta fatale. Siamo al 270esimo minuto di tre partite giocate per intero.



Vitale 5,5 - Un suo lancio troppo telefonato genera l’azione del pareggio, ma dà comunque la sensazione di potersi rivelare molto utile in questo finale (dal 11’st Marchizza 6,5 - Quando entra si vede, lo Spezia ritrova campo e lui arriva sul fondo una mezza dozzina di volte )



Maggiore 6 - In leggera crescita fisica rispetto alle prime due, è uno di quelli per cui il giocare sta funzionando per entrare in forma.



Bartolomei 6,5 - Amministra ancora una volta il gioco, porta carburante ai compagni anche con la voce. Solo uno stinco in area non permette al suo tiro di volare verso la porta.



Acampora 6 - Con la solita straripante potenza porta avanti il pallone una volta dietro l’altra, i suoi scatti scoraggiano i diretti avversari. Meno a suo agio quando serve il palleggio (dal 35’st Gudjohnsen SV )



Ragusa 6,5 - Oggi ricambia l’assist che tante volte ha ricevuto dai compagni e porta a casa la solita prestazione generosa (dal 11’st Mastinu 5,5 - Si prende un giallo avventato che lo terrà fuori nella trasferta di Frosinone)



Nzola 5,5 - Con troppa sufficienza cicca il passaggio che poteva lanciare Gyasi in porta sull’1-1. La sua spizzata è fondamentale nel gol dell’1-0, ma non ha ancora la gamba con cui arrivò a gennaio (dal 24’st Galabinov 6 - Lotta con grande caparbietà, ma il Pisa è chiuso a doppia mandata)



Gyasi 7 - Indovina l’incrocio mancino e indovina quando quello con il destro, ma nel secondo c’è una gamba di Benedetti. Molto nervoso nel finale, si becca il cartellino giallo per due strattonate.





All. Vincenzo Italiano 6,5 - Robusta rimescolata di carte nell’undici iniziale, con sei titolari diversi rispetto a Verona. A centrocampo Acampora e Vitale, all’esordio assoluto in maglia bianca, sono le scelte che rimodellano la catena sinistra. Lo Spezia approccia benissimo, va in vantaggio e potrebbe essere 3-0 alla mezz’ora. Poi subisce il pareggio, D’Angelo passa alla difesa a quattro e la partita si fa più equilibrata. La cambia di nuovo inserendo Marchizza e Mastinu e lo Spezia riprende piede, ma il Pisa è ben messo in campo e pur senza individualità importanti evita rischi maggiori.

Come dargli torto del rischio? Sceglie di provare il tutto per tutto levando un centrocampista per un attaccante - Gudjohnsen per Acampora - e spostando Mastinu in mezzo. Forse mettendo in conto di poterla perdere. Il fatto è che, come all’andata, i pericoli arrivano solo da palla ferma e danno fiducia, fanno pensare che ci si possa sbilanciare. Ma proprio come all’andata Scuffet cade per un colpo di testa da azione di palla ferma con una parabola lunghissima sul secondo palo.