Italiano sfiderà il suo maestro Prandelli, appena tornato a Firenze

La Spezia - Cesare Prandelli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Un passaggio di testimone che era nell'aria quello con Beppe Iachini, che la dirigenza viola mette in opera sfruttando la sosta di due settimane per le nazionali. L'ex ct azzurro è già stato presentato e da oggi è all'opera per preparare la partita contro il Benevento di domenica 22 novembre. E' uno degli allenatori che più ha ispirato Vincenzo Italiano durante i suoi anni da calciatore, come più volte ammesso dallo stesso tecnico siciliano. Il 21 febbraio 2021 avrà l'occasione di sfidarlo in Fiorentina-Spezia.