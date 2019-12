Italiano senza terzini sinistri per opporsi al guizzante Marras

La Spezia - Un anno prima che il centro sportivo "Ferdeghini" targato Spezia Calcio aprisse i battenti, lui trovava la prima grande soddisfazione in carriera. Della generazione prima della grande infornata di talenti creata a Melara, quando le strutture erano ancora quelle dell'epoca più "casereccia" del calcio giovanile aquilotto, rimangono in pochi ad aver lasciato il segno nel calcio professionistico. Uno è Manuel Marras, oggi il giocatore più in forma del Livorno di Breda ma nel maggio del 2012 era un ragazzo di 18 anni che Michele Serena usava molto spesso in Coppa Italia dopo averlo pescato dalla Berretti.

Fu titolare anche nella finale di Pisa, insieme ad Acampora e Lazzoni, e si portò a casa il trofeo in rimonta, con quella maglia troppo grande che gli svolazzava sulla schiena mentre sgusciava oltre i difensori sulla fascia. Sabato da ala destra si troverà di fronte... i più grandi dubbi di Italiano. Ramos è infatti squalificato, Bastoni ancora ai box: allo Spezia non ci sono più terzini sinistri a disposizione. A Cosenza ha giocato Marchizza in quel ruolo e l'ipotesi di rivederlo non pare peregrina a questo punto.