Italiano pronto a lanciare i nuovi: "A Cittadella sarà un test per molti"

La Spezia - "In serie B è una grande da anni, continua a sfornare giocatori di qualità ed ottenere risultati di grande valore. Quest'anno non fa differenza, domani per noi sarà difficile se non affronteremo questo impegno con la giusta attenzione". Vincenzo Italiano punta il Cittadella, come sempre realtà d'altissima classifica in serie B e fresca poiché non ha giocato nello scorso turno contro la Reggiana causa Covid. "Testeremo e valuteremo tantissime cose, ci teniamo a ben figurare. Il turn over? Credo che alcuni andranno in campo soprattutto per iniziare a prendere confidenza con la nostra identità di gioco. Tanti non hanno minuti nelle gambe, quindi cercherò di andare oltre l'ora di gioco per tanti ragazzi".